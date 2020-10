In Polonia record di contagi: 1.967 nuovi casi in un giorno (Di giovedì 1 ottobre 2020) La Polonia ha annunciato oggi un numero record di nuove infezioni quotidiane da coronavirus, con 1.967 nuovi casi; e questo mentre il ministro della Salute del paese ha affermato di aspettarsi che i ... Leggi su globalist (Di giovedì 1 ottobre 2020) Laha annunciato oggi un numerodi nuove infezioni quotidiane da coronavirus, con 1.967; e questo mentre il ministro della Salute del paese ha affermato di aspettarsi che i ...

Martedì sono state annunciate nuove restrizioni nelle zone più colpite, con il governo che ha ordinato la chiusura di ristoranti e bar entro le 22:00.

