StraNotizie : Il sindaco di Ferrara: 'Clandestini, un tumore da sradicare' - rep_bologna : Il sindaco di Ferrara: 'Clandestini, un tumore da sradicare' [aggiornamento delle 16:33] - cronaca_news : Il sindaco di Ferrara: 'Clandestini, un tumore da sradicare' - GiovanniG1950 : RT @danielemerli: @virginiaraggi SENZA VERGOGNA! @Paolo__Ferrara @virginiaraggi @M5SRoma @materia__prima #Roma #LiberaRoma #MetroC @ign… - 507172dd3828437 : RT @danielemerli: @virginiaraggi SENZA VERGOGNA! @Paolo__Ferrara @virginiaraggi @M5SRoma @materia__prima #Roma #LiberaRoma #MetroC @ign… -

Ultime Notizie dalla rete : sindaco Ferrara

La Repubblica

BELLINZONA - Natalia Ferrara, Emilio Martinenghi e Alessandro Speziali ... anche come presidente sezionale per sette anni e ricoprendo per due quadrienni la carica di Sindaco. Alessandro Speziali ..."La decisione è stata quella di fornire una vera scelta presentando dei profili differenti tra loro e rappresentativi delle varie componenti della nostra società e del PLR", spiegano Abate, Bianchi, F ...