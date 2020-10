I Paesi frugali tornano alla carica: il Recovery Fund è più lontano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Stallo sul Recovery Fund: gli aiuti Ue rischiano di slittare alla seconda metà del 2021 È allarme rosso sul Recovery Fund: il pacchetto di aiuti Ue, infatti, rischia seriamente di slittare alla seconda metà del 2021 in seguito allo stallo che si è creato tra i 27 Paesi dell’Unione, che non hanno ancora trovato un accordo definitivo sull’avvio della procedura. Una situazione spinosa che nella giornata di mercoledì 30 settembre ha fatto dichiarare all’ambasciatore tedesco che un ritardo nell’erogazione dei fondi, inizialmente prevista per l’inizio del 2021, sarà “molto probabilmente inevitabile”. La proposta della presidenza tedesca di mediazione sullo stato di diritto ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Stallo sul: gli aiuti Ue rischiano di slittareseconda metà del 2021 Èrme rosso sul: il pacchetto di aiuti Ue, infatti, rischia seriamente di slittareseconda metà del 2021 in seguito allo stallo che si è creato tra i 27dell’Unione, che non hanno ancora trovato un accordo definitivo sull’avvio della procedura. Una situazione spinosa che nella giornata di mercoledì 30 settembre ha fatto dichiarare all’ambasciatore tedesco che un ritardo nell’erogazione dei fondi, inizialmente prevista per l’inizio del 2021, sarà “molto probabilmente inevitabile”. La proposta della presidenza tedesca di mediazione sullo stato di diritto ...

pdnetwork : Se quei 209 mld oggi ci sono è perché non abbiamo dato ascolto alla propaganda. Mentre Meloni, astenendosi, faceva… - ziocicala : RT @Scacciavillani: Mi raccomando votate questi soggetti per rappresentarvi in Europa e poi lamentatevi che e' tutta colpa dell'euro, dei p… - luragiuseppe : RT @stibba_stardi: ???????????????????????? Dalla Gruber si sono accorti che il Recovery Fund e il Mes si “allontanano” perché i paesi “frugali” metton… - Rosaria1949 : RT @Scacciavillani: Mi raccomando votate questi soggetti per rappresentarvi in Europa e poi lamentatevi che e' tutta colpa dell'euro, dei p… - PierluigiFrison : RT @Scacciavillani: Mi raccomando votate questi soggetti per rappresentarvi in Europa e poi lamentatevi che e' tutta colpa dell'euro, dei p… -

Ultime Notizie dalla rete : Paesi frugali Europa divisa sul Recovery Fund, si va verso il rinvio Linkiesta.it Stallo sul Recovery Fund: gli aiuti Ue rischiano di slittare a metà 2021

i cosiddetti Paesi frugali, e di Belgio e Lussemburgo, i quali chiedono che il rispetto dello Stato di diritto sia irrinunciabile per accedere ai fondi del Recovery Fund. Se la bozza di mediazione ...

Recovery Fund: otto Paesi contro, ma proposta tedesca passa

(ANSA) - BRUXELLES, 30 SET - Polonia e Ungheria e anche i cosiddetti Paesi frugali (Olanda, Finlandia, Danimarca, Austria) oltre a Belgio e Lussemburgo hanno votato - seppur per ragioni diverse - cont ...

i cosiddetti Paesi frugali, e di Belgio e Lussemburgo, i quali chiedono che il rispetto dello Stato di diritto sia irrinunciabile per accedere ai fondi del Recovery Fund. Se la bozza di mediazione ...(ANSA) - BRUXELLES, 30 SET - Polonia e Ungheria e anche i cosiddetti Paesi frugali (Olanda, Finlandia, Danimarca, Austria) oltre a Belgio e Lussemburgo hanno votato - seppur per ragioni diverse - cont ...