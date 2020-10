Fulvio Abbate contro la Gregoraci: “Dovrebbe dimostrare talento”. Lei replica (Di giovedì 1 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci ancora protagonista al Grande Fratello Vip. L’ex moglie di Flavio Briatore è stata presa di mira da Fulvio Abbate, il primo eliminato della quinta edizione del reality show. Lo scrittore e giornalista è riapparso nel bunker di Cinecittà con un video messaggio che ha scatenato le reazioni degli ex coinquilini. Abbate ha criticato … L'articolo Fulvio Abbate contro la Gregoraci: “Dovrebbe dimostrare talento”. Lei replica proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 1 ottobre 2020) Elisabettaancora protagonista al Grande Fratello Vip. L’ex moglie di Flavio Briatore è stata presa di mira da, il primo eliminato della quinta edizione del reality show. Lo scrittore e giornalista è riapparso nel bunker di Cinecittà con un video messaggio che ha scatenato le reazioni degli ex coinquilini.ha criticato … L'articolola: “Dovrebbetalento”. Leiproviene da Gossip e Tv.

fulvioabbateGF : RT @GrandeFratello: Ci avranno azzeccato? Alfonso e Antonella a ruota libera con le loro previsioni su Fulvio Abbate... Curiosi? ?? #GFVIP h… - pairsonnalitesN : RT @pairsonnalitesN: IT | NRoom — Fulvio Abbate parla del coming out di Gabriel Garko: ... riflessione rispetto ai diritti sulle persone Lg… - pairsonnalitesF : RT @pairsonnalitesF: IT | Desk — Fulvio Abbate parla del coming out di Gabriel Garko: ... riflessione rispetto ai diritti sulle persone Lgb… - zazoomblog : ‘Gf Vip 5’ in Casa arriva un messaggio al vetriolo di Fulvio Abbate che scatena le reazione dei vip e fa storcere i… - blogtivvu : #GFVip, messaggio di Fulvio Abbate nella Casa: Elisabetta Gregoraci sbotta “Che mi frega!'. -