Cinghiali sull’autostrada | morti due calciatori Il ministro Costa sotto accusa | “Non fa niente”

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Due uomini sono deceduti e un altro è rimasto ferito in un incidente avvenuto poco prima delle 4 nel tratto novarese della A26 in direzione Gravellona Toce. Secondo una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiavano avrebbe investito due grossiche stavano attraversando la strada finendo fuori strada. Le vittime sono duepiuttosto noti nella zona. Matteo Ravetto, 32 anni, di Gattinara, in provincia di Vercelli e Simonluca Agazzone, 39 anni, di Bogogno, nel Novarese. Due milioni diinvadono l’Italia L’incidente dell’altra notte “è solo l’ultimo di una lunga serie di episodi drammatici che vede protagonisti gli animali selvatici. È urgente intervenire su una questione ormai fuori controllo”. Lolinea ...