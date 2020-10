Catalfo: al via fiscalità di vantaggio per le imprese del Sud (Di giovedì 1 ottobre 2020) (Teleborsa) – Scatta la fiscalità di vantaggio per le aziende del Mezzogiorno contenuta nel Decreto Agosto. A ricordarlo è la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, attraverso la sua pagina Facebook: “grazie a questa misura, nata con il contributo del Ministero del Lavoro, le imprese del Sud potranno beneficiare di una riduzione del costo del lavoro del 30% per tutti i loro dipendenti e per i nuovi assunti“. “Un tassello che si inserisce nel più ampio mosaico di investimenti fondamentali per il rilancio dell’occupazione (con particolare attenzione all’inserimento lavorativo delle donne e dei giovani) che sto predisponendo in vista del Recovery Plan“, ha aggiunto la ministra. Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 ottobre 2020) (Teleborsa) – Scatta la fiscalità diper le aziende del Mezzogiorno contenuta nel Decreto Agosto. A ricordarlo è la ministra del Lavoro, Nunzia, attraverso la sua pagina Facebook: “grazie a questa misura, nata con il contributo del Ministero del Lavoro, ledel Sud potranno beneficiare di una riduzione del costo del lavoro del 30% per tutti i loro dipendenti e per i nuovi assunti“. “Un tassello che si inserisce nel più ampio mosaico di investimenti fondamentali per il rilancio dell’occupazione (con particolare attenzione all’inserimento lavorativo delle donne e dei giovani) che sto predisponendo in vista del Recovery Plan“, ha aggiunto la ministra.

Troveremo poi altre formule - ha proseguito - per gestire questo problema. Con il ministro Catalfo, siamo al lavoro sull" APE sociale e su altri provvedimenti". E sulla sua pagina Facebook, il ...

In vista della scadenza della quota 100 prevista per la fine del 2021, il governo sta ipotizzando nuovi requisiti per l'uscita anticipata dal lavoro.

