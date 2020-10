Caso Ares: ecco cosa dice Maria De Filippi della setta dei Vip (Di giovedì 1 ottobre 2020) Anche Maria De Filippi dice la sua sul Caso Ares. “GF Vip? A volte i concorrenti non hanno la consapevolezza di essere ripresi” La stupefacente notizia, la repentina fibrillazione, il rimbombante chiacchierio, e poi il nulla. Un pallone sgonfiato? Una ricerca di visibilità? Non si capisce ancora che cosa stia dietro al Caso Ares Gate, … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 1 ottobre 2020) AncheDela sua sul. “GF Vip? A volte i concorrenti non hanno la consapevolezza di essere ripresi” La stupefacente notizia, la repentina fibrillazione, il rimbombante chiacchierio, e poi il nulla. Un pallone sgonfiato? Una ricerca di visibilità? Non si capisce ancora chestia dietro alGate, … L'articolo proviene da leggilo.org.

Ares_tattoo1 : @scarabocchio74 ??.... Stando alla scienza il membro maschile per la maggior parte misura dai 10 ai 15 cm in erezzio… - Paolo_Bignardi : RT @fraversion: Maria De Filippi ospite di @stanzaselvaggia su Radio Capital, sul caso Ares: “Sinceramente non credo al fatto che fosse una… - stanzaselvaggia : RT @fraversion: Maria De Filippi ospite di @stanzaselvaggia su Radio Capital, sul caso Ares: “Sinceramente non credo al fatto che fosse una… - FabioTraversa : RT @fraversion: Maria De Filippi ospite di @stanzaselvaggia su Radio Capital, sul caso Ares: “Sinceramente non credo al fatto che fosse una… - fraversion : Maria De Filippi ospite di @stanzaselvaggia su Radio Capital, sul caso Ares: “Sinceramente non credo al fatto che fosse una setta”. #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Ares Selvaggia Lucarelli: il caso Ares continua nell’omertà SoloDonna Aresgate, Sergio Arcuri: “Nessuna costrizione. Adua e Morra poco riconoscenti”

Molti attori dell’Ares decidevano di non studiare perché si sentivano già arrivati”, ha sottolineato il fratello di Manuela Arcuri. E poi ancora: “Adua quando è arrivata a Roma non aveva una casa.

AresGate, Brando Giorgi su Adua Del Vesco e Morra: «Prima mangiano in un piatto e poi ci sputano sopra»

Nuovi sviluppi non ce ne sono, ma reazioni sì. L’ AresGate continua a far parlare ( anche Maria De Filippi ha detto la sua) e un’altra voce ad alzarsi in merito è quella di Brando Giorgi. L’attore rom ...

Maria De Filippi rompe il silenzio sull’Ares Gate: “Non ci credo”

Per questo motivo ha stupito il pubblico del piccolo schermo quando, intervistata da Selvaggia Lucarelli per Radio Capital, ha scelto di rompere il silenzio in merito all’Ares Gate, lo scandalo legato ...

Molti attori dell’Ares decidevano di non studiare perché si sentivano già arrivati”, ha sottolineato il fratello di Manuela Arcuri. E poi ancora: “Adua quando è arrivata a Roma non aveva una casa.Nuovi sviluppi non ce ne sono, ma reazioni sì. L’ AresGate continua a far parlare ( anche Maria De Filippi ha detto la sua) e un’altra voce ad alzarsi in merito è quella di Brando Giorgi. L’attore rom ...Per questo motivo ha stupito il pubblico del piccolo schermo quando, intervistata da Selvaggia Lucarelli per Radio Capital, ha scelto di rompere il silenzio in merito all’Ares Gate, lo scandalo legato ...