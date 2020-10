Can Yaman tradisce Barbara D’Urso per Maria De Filippi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Can Yaman è arrivato in Italia: per lui bagno di folla, fan estasiate e assembramenti davanti all’hotel dove alloggia, già fissate le ospitate ma Can declina l’invito nel salotto della D’Urso Grande smacco per la Regina di Mediaset nel rifiuto dell’attore del momento, Can Yaman: lui va da Maria de Filippi, poi pure a Verissimo ma avrebbe detto di “no” alle trasmissioni di Barbarella. Fan condividono la sceltaArticolo completo: Can Yaman tradisce Barbara D’Urso per Maria De Filippi dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 1 ottobre 2020) Canè arrivato in Italia: per lui bagno di folla, fan estasiate e assembramenti davanti all’hotel dove alloggia, già fissate le ospitate ma Can declina l’invito nel salotto della D’Urso Grande smacco per la Regina di Mediaset nel rifiuto dell’attore del momento, Can: lui va dade, poi pure a Verissimo ma avrebbe detto di “no” alle trasmissioni di Barbarella. Fan condividono la sceltaArticolo completo: CanD’Urso perDedal blog SoloDonna

team_world : L'amato attore turco CAN YAMAN è in arrivo in Italia ?????? ? Cosa lo porta nel nostro Paese? Ecco le ipotesi più acc… - team_world : BENTORNATO IN ITALIA CAN YAMAN ?? Per altre foto e video ti consigliamo di seguire l'hashtag #CanYamanInItaly - redazioneiene : Arriva una star dalla Turchia e salta ogni regola ?? - biondoeirama : RT @IrisDiletta: La censura turca su Demet e Ibo a letto assieme nudi ha qualcosa da dire? O si scatena solo se Can Yaman prova solo a togl… - AleIozzolo : RT @nigritha_: raga scusate ma io se penso a Can Yaman in un film di Ozpetek con quella schiera di attori coi controcoglioni e lui che fina… -