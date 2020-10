Calciomercato Juventus, arriva l’ultimatum dal Chelsea (Di giovedì 1 ottobre 2020) Quest’ultima settimana di Calciomercato potrebbe ribaltare tante carte in gioco, non solo in Italia ma per tutto il panorama europeo. La Juventus potrebbe dover rinunciare a qualche occasione e concentrarsi su altre, anche in virtù delle possibilità limitate che tempo ed economia starebbero permettendo. In questo caso è il Chelsea che starebbe valutando il da farsi per uno dei suoi giocatori, che è finito nelle mire dei bianconeri e non solo. Una vera e propria opportunità di mercato che potrebbe sparire ancora prima del gong finale di questa sessione. Il difensore dei blues era stato messo alla porta, ma potrebbe esserci un rinnovo in vista, nel caso non ci fossero acquirenti disposti ad investire secondo le richieste dei londinesi. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Quest’ultima settimana dipotrebbe ribaltare tante carte in gioco, non solo in Italia ma per tutto il panorama europeo. Lapotrebbe dover rinunciare a qualche occasione e concentrarsi su altre, anche in virtù delle possibilità limitate che tempo ed economia starebbero permettendo. In questo caso è ilche starebbe valutando il da farsi per uno dei suoi giocatori, che è finito nelle mire dei bianconeri e non solo. Una vera e propria opportunità di mercato che potrebbe sparire ancora prima del gong finale di questa sessione. Il difensore dei blues era stato messo alla porta, ma potrebbe esserci un rinnovo in vista, nel caso non ci fossero acquirenti disposti ad investire secondo le richieste dei londinesi. LEGGI ANCHE:...

Seduta pomeridiana per il Napoli al Training Center. La Scuola Calcio PG Marigliano riparte con rinnovate ambizioni ...

Champion’s, il fascino della sfida tra Ronaldo e Messi

Dall’urna di Ginevra il sorteggio mette a confronto subito Juventus e Barcellona. Inter subito Real, bene Lazio e Atalanta ...

