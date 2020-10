Bayern Monaco a -1 dal record del Barcellona di Guardiola | ma il sesto trofeo in un anno rischia di non arrivare per colpa del Covid

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Bundesliga, Coppa di Germania, Champions League, Supercoppa Europea e Supercoppa di Germania. Ilha vinto tutto quello che poteva in questa ultima stagione arrivando a ben 5 trofei in un. Uno quasi, dato che ildiera riuscito in un solosolare ada ben sei trofei. Poco male, anche i tedeschi hil Mondiale per Club da disputare per poter pareggiare la statistica incredibile anche se le tempistiche potrebbero non andare in favore dei tedeschi.: 6 trofei in una rischio per il coronaviruscaption id="attachment 1011287" align="alignnone" width="633"(Getty ...