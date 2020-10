A Milano il design è di scena con INTERNI (Di giovedì 1 ottobre 2020) Un calendario ricco, vario, molto articolato. Dieci giorni di talk, conferenze, dibattiti ed eventi che andranno avanti fino al prossimo 10 ottobre. Presentazioni delle nuove collezioni e anteprime di prodotto della galassia del design diffuse in più luoghi: showroom, gallerie, sedi nazionali e internazionali delle aziende, il tutto accessibile ovunque, facilmente, anche online attraverso le varie piattaforme di comunicazione della rivista INTERNI.È la sintesi di «INTERNI designer's Week», l'iniziativa organizzata dal magazine del Gruppo Mondadori con il patrocinio del Comune del capoluogo lombardo in occasione degli eventi della Milano design City. «Dopo il lockdown e l'annullamento di tutti gli appuntamenti fieristici di settore, il Sistema ... Leggi su panorama (Di giovedì 1 ottobre 2020) Un calendario ricco, vario, molto articolato. Dieci giorni di talk, conferenze, dibattiti ed eventi che andranno avanti fino al prossimo 10 ottobre. Presentazioni delle nuove collezioni e anteprime di prodotto della galassia deldiffuse in più luoghi: showroom, gallerie, sedi nazionali e internazionali delle aziende, il tutto accessibile ovunque, facilmente, anche online attraverso le varie piattaforme di comunicazione della rivista.È la sintesi di «er's Week», l'iniziativa organizzata dal magazine del Gruppo Mondadori con il patrocinio del Comune del capoluogo lombardo in occasione degli eventi dellaCity. «Dopo il lockdown e l'annullamento di tutti gli appuntamenti fieristici di settore, il Sistema ...

