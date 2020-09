Yakuza Like a Dragon: 4K e 60 FPS su Xbox Series X (Di mercoledì 30 settembre 2020) Arriva la conferma ufficilale delle performance di Yakuza Like a Dragon su Xbox Series X: 4K e 60 FPS. Nessun dettaglio invece su Series S Novembre sarà il mese magico per la storica saga action targata SEGA, Yakuza. In quel periodo debutterà l’attesissima new entry, Yakuza: Like a Dragon. Il titolo è in rampa di lancio su più piattaforme diverse contemporaneamente. Per la serie in questione è la prima volta che si verifica questo. Il gioco è stato particolarmente coinvolto anche nel marketing della console di prossima generazione della casa di Redmond e sarà uno dei titoli di lancio per la piattaforma. Ora udite bene: è stato confermato che ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 30 settembre 2020) Arriva la conferma ufficilale delle performance disuX: 4K e 60 FPS. Nessun dettaglio invece suS Novembre sarà il mese magico per la storica saga action targata SEGA,. In quel periodo debutterà l’attesissima new entry,. Il titolo è in rampa di lancio su più piattaforme diverse contemporaneamente. Per la serie in questione è la prima volta che si verifica questo. Il gioco è stato particolarmente coinvolto anche nel marketing della console di prossima generazione della casa di Redmond e sarà uno dei titoli di lancio per la piattaforma. Ora udite bene: è stato confermato che ...

