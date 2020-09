Vuoi cambiare sesso? L’Emilia-Romagna ti fornisce gratis i farmaci

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set –per tutti? Non scherziamo. Ma see abiti in Emilianessun problema, la Regione ti offre medicinali appositi. Offre letteralmente, perché per chi ha scelto di sottoposi alla Terapia ormonale sostitutiva (Tos) i medicinali saranno infatti gratuiti. Si tratta di una decisione presa dalla giunta guidata dal dem Stefano Bonaccini, che ha dato attuazione a una legge regionale già approvata nel 2019. Ipotranno essere ritirati comodamente nellee ospedaliere sia durante il periodo di cosiddetta transizione, ovvero quando la persona che decide diinizia ad adeguare il proprio corpo all’altro genere, sia ...