Vigilia di Udinese-Spezia, Italiano in conferenza:”Serie A complicatissima” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Classica conferenza della Vigilia per Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia neo-promosso in Serie A. Dopo la brutta sconfitta patita all’esordio con il Sassuolo, la trasferta di Udine diventa già uno spartiacque per capire le reali ambizioni degli spezzini in questo campionato. Lo fa capire lo stesso Italiano:”Per quanto noi possiamo aver lottato e tenuto in piedi la sfida per 70 minuti, è normale che ci sia un po’ di amarezza. Ma va dato merito al nostro avversario, in questo momento il più ostico possibile per noi perché giocano insieme da tanto e hanno tutto ciò che ci manca: grande affiatamento e tanti anni di lavoro. Le difficoltà sono normali, penso che ci siano molte cose buone su cui lavorare. Ora mi piace guardare ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 30 settembre 2020) Classicadellaper Vincenzo, tecnico delloneo-promosso in Serie A. Dopo la brutta sconfitta patita all’esordio con il Sassuolo, la trasferta di Udine diventa già uno spartiacque per capire le reali ambizioni degli spezzini in questo campionato. Lo fa capire lo stesso:”Per quanto noi possiamo aver lottato e tenuto in piedi la sfida per 70 minuti, è normale che ci sia un po’ di amarezza. Ma va dato merito al nostro avversario, in questo momento il più ostico possibile per noi perché giocano insieme da tanto e hanno tutto ciò che ci manca: grande affiatamento e tanti anni di lavoro. Le difficoltà sono normali, penso che ci siano molte cose buone su cui lavorare. Ora mi piace guardare ...

