Venerato: "Se il Napoli cede Maksimovic, può arrivare a Midtsjo"

Venerato evidenzia che se il Napoli cede Maksimovic con quei soldi può arrivare a Fredrik Midtsjo dell'AZ Alkmaar. Su Llorente Spezia e Elche.

1926_cri : Ha detto Venerato che se il Napoli vendesse Maksimovic allora con i soldi prenderebbe a centrocampo Fredrik Midtsjø… - elpocho221 : @davide_luise Proprio adesso Venerato ha smentito Soumare', dicendo se il Napoli vende bene Maksimovic al massimo viene Mitsjio dell'Az - Flaz444K : @StrowmanDr Non li biasimo sinceramente, uno scudetto ogni 40 anni, ci sta venerarli, come avrebbero venerato sarri… - Franchi98456048 : Se Ed si desse una verniciata color oro, verrebbe venerato come reincarnazione del Buddha. #90giorniperinnamorarsi - sramnir : RT @99WALLSS: perché ho questa sensazione che se fosse stato harry avreste venerato anche i silenzi punto di domanda -

