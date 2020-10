Una occultazione due volte doppia (Di mercoledì 30 settembre 2020) Un progetto di "citizen science" ha permesso di studiare l'occultazione di una stella doppia da parte di un corpo trans-nettuniano, rivelatosi doppio anch'esso. Leggi su aliveuniverse.today (Di mercoledì 30 settembre 2020) Un progetto di "citizen science" ha permesso di studiare l'di una stellada parte di un corpo trans-nettuniano, rivelatosi doppio anch'esso.

Gabrigrifo1 : Domando, dato che 'qualcosa' di legge ne so perché #Pecoraro non ha fatto denuncia alla magistratura per sottrazion… - IngColombo : RT @IngColombo: ECCO HEICKMANN PER CUI SCEGLIEVA QUEL DOVERE CHE RIVOLTO AD UNA IDOLATRIA PAGANA PER COMODO PROFITTARE QUOTIDIANO ED NON co… - EliBonora : Un progetto di 'citizen science' ha permesso di studiare l'occultazione di una stella doppia da parte di un corpo t… - _AliveUniverse : Un progetto di 'citizen science' ha permesso di studiare l'occultazione di una stella doppia da parte di un corpo t… - zazoomblog : Una occultazione due volte doppia - #occultazione #volte #doppia -

Ultime Notizie dalla rete : Una occultazione Svelata la natura di un transnettuniano binario Media Inaf Svelata la natura di un transnettuniano binario

È composto da due corpi – uno di circa 181 chilometri di diametro e l'altro di 138 chilometri – che orbitano a soli 350 chilometri di distanza l’uno dall'altro, oltre Nettuno. A scoprire la natura bin ...

Spazio, Cheops rivela un esopianeta tra i più caldi mai osservati

Milano, 28 set. (askanews) – Eccezionale scoperta scientifica della sonda spaziale Cheops dell’Esa – missione a forte partecipazione italiana – che ha scovato un sistema planetario che ospita uno dei ...

È composto da due corpi – uno di circa 181 chilometri di diametro e l'altro di 138 chilometri – che orbitano a soli 350 chilometri di distanza l’uno dall'altro, oltre Nettuno. A scoprire la natura bin ...Milano, 28 set. (askanews) – Eccezionale scoperta scientifica della sonda spaziale Cheops dell’Esa – missione a forte partecipazione italiana – che ha scovato un sistema planetario che ospita uno dei ...