Uecoop | Pil | un’impresa su 4 è convinta che ci sarà un rimbalzo entro il 2021

Più di 1 impresa su 4 (29%) crede che il terreno perso con l'emergenza Covid verrà recuperato entro il 2021 in un arco di tempo compreso fra 6 mesi e un anno e ha fiducia in una significativa ripresa dell'economia e del lavoro con un forte rimbalzo del Pil. E' quanto emerge dall'indagine dell'Unione europea delle cooperative (Uecoop) su un campione di aziende a livello nazionale in riferimento all'approvazione della Nota d'aggiornamento al Def con una crescita del Pil fino a +6%, grazie a una manovra da 40 miliardi tra deficit e anticipo dei fondi del Recovery plan. In questa fase delicatissima per il Paese – sottolinea Uecoop – bisogna porre le basi per una ripresa dell'economia in grado di far tornare al lavoro le oltre 500mila ...

