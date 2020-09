Tina Cipollari punzecchia Gemma Galgani a Uomini e Donne: ”Vuole rifare il seno” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Non ha perso tempo Tina Cipollari a punzecchiare nuovamente Gemma Galgani, trovandola incoerente nella sua scelta di farsi il lifting. Proprio la dama nella pausa estiva di Uomini e Donne, si è dedicata del tempo per apprezzarsi di più. Questa scelta, invogliata anche dalla frequentazione ai tempi con Nicola, il cavaliere molto più giovane di lei, non è stata condivisa da tutti, soprattutto dall’opinionista Tina che si è subito espressa coloritamente riguardo la sua scelta. Tina Cipollari punzecchia Gemma Galgani Tornata a Uomini e Donne nella prima puntata, la Cipollari si ... Leggi su giornal (Di mercoledì 30 settembre 2020) Non ha perso tempore nuovamente, trovandola incoerente nella sua scelta di farsi il lifting. Proprio la dama nella pausa estiva di, si è dedicata del tempo per apprezzarsi di più. Questa scelta, invogliata anche dalla frequentazione ai tempi con Nicola, il cavaliere molto più giovane di lei, non è stata condivisa da tutti, soprattutto dall’opinionistache si è subito espressa coloritamente riguardo la sua scelta.Tornata anella prima puntata, lasi ...

