Sisma magnitudo 4.2 in Canale di Sicilia (Di mercoledì 30 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 30 SET - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata alle 3:01 nel Canale di Sicilia, al largo della costa sud di Malta. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 30 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 30 SET - Una scossa di terremoto di4.2 è stata registrata alle 3:01 neldi, al largo della costa sud di Malta. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di ...

