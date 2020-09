Salerno | controlli dell’Arma | multate dieci persone senza mascherina

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Nell’arco serale di ieri, la Compagnia Carabinieri diha dato corso ad un esteso servizio di controllo rinforzato del territorio. Il servizio ha interessato le aree di Fratte, Matierno, Pastena e Carmine ed ha visto impiegati circa 30 militari con autovetture e moto di servizio del Nucleo Operativo e Radiomobile e di tutte le Stazioni della Compagnia; scopo principale rafforzare la presul territorio, con particolare attenzione alla sicurezza della circolazione stradale ed al rispetto della normativa Covid in vigore sul territorio. Sono state controllate complessivamente oltre 250e 120 veicoli, con decisi risultati sia a livello preventivo che repressivo: 5 sanzioni ex art 171 cds per mancato uso del casco; 2 ex art 80 cds per mancata revisione; ...