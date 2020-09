Roma, bomba inesplosa a Campo dei Fiori: evacuata via dei Cappellari (Di mercoledì 30 settembre 2020) Oggi nel cuore di Roma è stato trovato un ordigno bellico inesploso di grandi dimensioni. La bomba da mortaio si trova in zona palazzo Farnese, in via dei Cappellari, a pochi passi da Campo dei Fiori. La bomba è stata scoperta all’altezza del civico 75, durante dei lavori di ristrutturazione. La strada è stata chiusa e le abitazioni e i locali sono stati evacuati. La situazione è sotto controllo, ma si attende l’arrivo degli artificieri. Luana T. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 settembre 2020) Oggi nel cuore diè stato trovato un ordigno bellico inesploso di grandi dimensioni. Lada mortaio si trova in zona palazzo Farnese, in via dei, a pochi passi dadei. Laè stata scoperta all’altezza del civico 75, durante dei lavori di ristrutturazione. La strada è stata chiusa e le abitazioni e i locali sono stati evacuati. La situazione è sotto controllo, ma si attende l’arrivo degli artificieri. Luana T. su Il Corriere della Città.

Agenzia_Ansa : #Maltempo Bomba d'acqua su #Roma, allagamenti e traffico in tilt VIDEO #ANSA - Emergenza24 : RT @danieledann1: ??#Roma: Operai scavano e trovano #ordigno bellico a Campo de' Fiori: artificieri sul posto. Il ritrovamento in via dei Ca… - jmleray : RT @fanpage: Chiusi tutti gli ipermercati Auchan a Roma. 'Un bagno di sangue' - CorriereCitta : Roma, bomba inesplosa a Campo dei Fiori: evacuata via dei Cappellari - fanpage : Chiusi tutti gli ipermercati Auchan a Roma. 'Un bagno di sangue' -