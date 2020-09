Riapre il Guggenheim e riparte dal Murale di Pollock (Di mercoledì 30 settembre 2020) Di Gina Di Meo, NEW YORK, 30 SET - Dopo la chiusura forzata per la pandemia di Covid-19 il Guggenheim di New York Riapre il 3 ottobre e riparte esponendo l'opera più monumentale di Pollock. 'Away from ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 30 settembre 2020) Di Gina Di Meo, NEW YORK, 30 SET - Dopo la chiusura forzata per la pandemia di Covid-19 ildi New Yorkil 3 ottobre eesponendo l'opera più monumentale di. 'Away from ...

ansyastark : RT @ultimenotizie: Dopo la chiusura forzata per la pandemia di #Covid19 il #Guggenheim di New York riapre il 3 ottobre e riparte esponendo… - Infinity_999 : RT @ultimenotizie: Dopo la chiusura forzata per la pandemia di #Covid19 il #Guggenheim di New York riapre il 3 ottobre e riparte esponendo… - ultimenotizie : Dopo la chiusura forzata per la pandemia di #Covid19 il #Guggenheim di New York riapre il 3 ottobre e riparte espon… - TravelacademyIt : #travel #news : Riapre il Guggenheim e riparte dal Murale di Pollock - zazoomblog : Riapre il Guggenheim e riparte dal Murale di Pollock - #Riapre #Guggenheim #riparte #Murale -

Ultime Notizie dalla rete : Riapre Guggenheim Riapre il Guggenheim e riparte dal Murale di Pollock - Ultima Ora Agenzia ANSA Le OGR di Torino riaprono con un nuovo programma, tra online e on site

Facendo tesoro di questi mesi difficili, le OGR di Torino presentano il nuovo programma: ecco cosa vedremo, dalla mostra di Trevor Paglen al nuovo sito web ...

"Venezia per i veneziani". La città e il lockdown, intervista a Karole P.B. Vail

La Collezione Peggy Guggenheim ha riaperto il 2 giugno, ma solo 2 giorni a settimana perché non sapevamo quanti turisti sarebbero venuti. All’inizio abbiamo dovuto far fronte alle restrizioni: numeri ...

Facendo tesoro di questi mesi difficili, le OGR di Torino presentano il nuovo programma: ecco cosa vedremo, dalla mostra di Trevor Paglen al nuovo sito web ...La Collezione Peggy Guggenheim ha riaperto il 2 giugno, ma solo 2 giorni a settimana perché non sapevamo quanti turisti sarebbero venuti. All’inizio abbiamo dovuto far fronte alle restrizioni: numeri ...