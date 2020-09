PosteMobile down, problema risolto. Poste chiede scusa regalando maxi Giga (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dopo il grave disservizio che ha lasciato i clienti senza linea telefono e internet nella giornata di lunedì 28 settembre, PosteMobile prova a scusarsi con i propri utenti regalando a tutti 100 Giga gratuiti di navigazione internet per un mese. Attorno alle 7.30 di martedì 29 settembre PosteMobile ha annunciato sulla sua pagina Facebook che finalmente, dopo un giorno intero, i problemi sulla rete erano stati risolti ed era stata ripristinata la piena operatività. Niente linea telefonica, e quindi impossibilità di effettuare e ricevere chiamate o inviare o ricevere SMS, e niente internet, quindi niente WhatsApp e tutto il resto. In realtà sono stati molti i clienti che hanno continuato ad avere problemi ancora per ore dopo. Ma ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dopo il grave disservizio che ha lasciato i clienti senza linea telefono e internet nella giornata di lunedì 28 settembre,prova arsi con i propri utentia tutti 100gratuiti di navigazione internet per un mese. Attorno alle 7.30 di martedì 29 settembreha annunciato sulla sua pagina Facebook che finalmente, dopo un giorno intero, i problemi sulla rete erano stati risolti ed era stata ripristinata la piena operatività. Niente linea telefonica, e quindi impossibilità di effettuare e ricevere chiamate o inviare o ricevere SMS, e niente internet, quindi niente WhatsApp e tutto il resto. In realtà sono stati molti i clienti che hanno continuato ad avere problemi ancora per ore dopo. Ma ...

