Omicidio Vannini | 14 anni a Antonio Ciontoli e 9 a moglie e figli Genitori di Marco | “La giustizia esiste”

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 30 settembre 2020) La Corte d'appello di Roma ha condannato a 14e 9 laper l'di, il bagnino ucciso da un colpo di pistola nel maggio 2015 mentre era a casa della fidanzata, a Ladispoli. Soddisfatta la mamma di. "Quello che io dico a tutte le vittime a tutte le persone che hanno subito un'indi continuare a lottare e di sperare sempre perchè laprima o poi arriva, magari e più lenta ma bisogna sempre combattere per i nostriche sono la nostra forza, andando avanti e chiedendo". In pratica, per il capofamiglia i giudici, nell'ambito del processo di appello ...