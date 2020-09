"Non dire addio ai sogni", Gigi Riva racconta la tratta degli aspiranti calciatori africani (Di mercoledì 30 settembre 2020) AGI - Se nasci in Africa da una famiglia povera non hai tante possibilità. La tua vita è già segnata. A meno che tu non sia un fuoriclasse con il pallone. Allora puoi cominciare a sognare. Perché qualcuno prima di te ce l'ha fatta, uno su mille. Un sogno che può trasformarsi in un incubo se finisci nelle mani delle persone sbagliate. Se cadi nella rete dei finti procuratori che ogni anno truffano migliaia di giovani africani, abbandonandoli in Europa dopo aver venduto loro la promessa di raggiungere la gloria sui campi da calcio. E' la storia di Amadou, protagonista di 'Non dire addio ai sogni' (Strade blu Mondadori, 218 pp, 18 euro), l'ultimo romanzo di Gigi Riva, giornalista e scrittore, editorialista de L'Espresso, che per anni ha ... Leggi su agi (Di mercoledì 30 settembre 2020) AGI - Se nasci in Africa da una famiglia povera non hai tante possibilità. La tua vita è già segnata. A meno che tu non sia un fuoriclasse con il pallone. Allora puoi cominciare a sognare. Perché qualcuno prima di te ce l'ha fatta, uno su mille. Un sogno che può trasformarsi in un incubo se finisci nelle mani delle persone sbagliate. Se cadi nella rete dei finti procuratori che ogni anno truffano migliaia di giovani, abbandonandoli in Europa dopo aver venduto loro la promessa di raggiungere la gloria sui campi da calcio. E' la storia di Amadou, protagonista di 'Nonai' (Strade blu Mondadori, 218 pp, 18 euro), l'ultimo romanzo di, giornalista e scrittore, editorialista de L'Espresso, che per anni ha ...

lauraboldrini : Orbán sta mettendo a rischio l’accordo sul #recoveryfund, una partita fondamentale per il futuro dell'Ue e soprattu… - Giorgiolaporta : Perché quegli analisti che dicono che i voti di #Zaia non sono di #Salvini omettono di dire che 3 voti su 4 presi d… - Azione_it : Ricevere i soldi del #RecoveryFund non vuol dire essere in grado di spenderli bene. Soprattutto considerando le lin… - IoFausto : RT @borghi_claudio: @uggNp6MXLo8Zedo Caro Pietro, come ho avuto modo di dire in tempi non sospetti il 'guardacosadicezaiahhhnonvivotiamopiù… - insecuremind_ : RT @disagiovivente: RAGA NON SO PIÙ CHE DIRE CON QUESTO MORTA UFFICIALMENTE ???? #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Non dire Armando Sanna: "All’opposizione per costruire e non dire solo no" La Repubblica Firenze: "Quasi 50 anni con un marito violento: non l'ho denunciato fino a che ho avuto un coltello alla gola e paura di morire..."

Mi diceva: il babbo è triste e depresso, starà buono". Lei ha ceduto "perchè spesso le madri cedono. E sono ricominciate le violenze, lui a volte beve, ma non è solo questo, deve essere stata ...

Suits: 5 curiosità che forse non conoscevate sulla serie

Suits è un legal drama che ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo, ma conoscevate queste 5 curiosità?

Mi diceva: il babbo è triste e depresso, starà buono". Lei ha ceduto "perchè spesso le madri cedono. E sono ricominciate le violenze, lui a volte beve, ma non è solo questo, deve essere stata ...Suits è un legal drama che ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo, ma conoscevate queste 5 curiosità?