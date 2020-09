Istat, inflazione al quinto ribasso consecutivo: -0,6% a settembre (Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) – quinto ribasso consecutivo per l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) che a settembre, secondo le stime preliminari Istat, al lordo dei tabacchi, fa registrare una diminuzione dello 0,6% su base mensile e dello 0,5% su base annua che conferma i valori del mese di agosto. La leggera ripresa dei beni energetici regolamentati (da -13,7% a -13,6%), di quelli non regolamentati (da -8,6% a -8,2%) e dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da -2,3% a -1,6%) non basta a invertire il trend di inflazione negativa. A queste dinamiche si aggiunge l’inversione di tendenza dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +0,1% a -0,4%). Si confermano invece in crescita i prezzi dei Beni ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) –per l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) che a, secondo le stime preliminari, al lordo dei tabacchi, fa registrare una diminuzione dello 0,6% su base mensile e dello 0,5% su base annua che conferma i valori del mese di agosto. La leggera ripresa dei beni energetici regolamentati (da -13,7% a -13,6%), di quelli non regolamentati (da -8,6% a -8,2%) e dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da -2,3% a -1,6%) non basta a invertire il trend dinegativa. A queste dinamiche si aggiunge l’inversione di tendenza dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +0,1% a -0,4%). Si confermano invece in crescita i prezzi dei Beni ...

