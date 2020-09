Il re leone 2: il regista è Barry Jenkins (Di mercoledì 30 settembre 2020) Walt Disney Pictures ha incassato oltre 1,6 miliardi di dollari con il remake del film 'Il re leone' , 2019, e ora spera di bissare il successo affidando il sequel a Barry Jenkins , uno dei nomi più ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Walt Disney Pictures ha incassato oltre 1,6 miliardi di dollari con il remake del film 'Il re' , 2019, e ora spera di bissare il successo affidando il sequel a, uno dei nomi più ...

