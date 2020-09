Il giorno in cui Trump twitterà “ho vinto” non piangiamo lacrime di coccodrillo (Di mercoledì 30 settembre 2020) “L’unico modo in cui perderemo le elezioni sarà se sono truccate”. Se c’è una posizione alla quale Donald Trump è rimasto coerente da quando ha annunciato la sua candidatura per il partito repubblicano nel 2015 è quella di rifiutare qualsiasi ipotesi di sconfitta, un atteggiamento in netta e solitaria controtendenza rispetto a oltre un secolo di consuetudini democratiche. Negli ultimi anni l’ipotesi che Trump possa abbattere anche l’ultimo baluardo dei rituali della democrazia a stelle e strisce, quello del trasferimento pacifico del potere, ha suscitato forti timori nell’establishment statunitense, democratico e non solo. La scorsa settimana il Senato, a maggioranza repubblicana, ha approvato all’unanimità una risoluzione in cui riafferma “il suo impegno per il ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 settembre 2020) “L’unico modo in cui perderemo le elezioni sarà se sono truccate”. Se c’è una posizione alla quale Donaldè rimasto coerente da quando ha annunciato la sua candidatura per il partito repubblicano nel 2015 è quella di rifiutare qualsiasi ipotesi di sconfitta, un atteggiamento in netta e solitaria controtendenza rispetto a oltre un secolo di consuetudini democratiche. Negli ultimi anni l’ipotesi chepossa abbattere anche l’ultimo baluardo dei rituali della democrazia a stelle e strisce, quello del trasferimento pacifico del potere, ha suscitato forti timori nell’establishment statunitense, democratico e non solo. La scorsa settimana il Senato, a maggioranza repubblicana, ha approvato all’unanimità una risoluzione in cui riafferma “il suo impegno per il ...

