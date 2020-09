Giugliano, fratello del boss potrebbe entrare in Consiglio con Poziello sindaco (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – potrebbe entrare in Consiglio comunale il fratello del boss, Francesco Fusco detto ‘O spiritillo’ ed arrestato proprio ieri nel corso dell’operazione dei carabinieri, ritenuto dalla Dda il reggente del clan De Rosa. Salvatore Fusco, che è incensurato si è candidato infatti nella lista “Giugliano Libera”, ed ha ottenuto 264 preferenze. “Uno di voi al Consiglio comunale di Giugliano” lo slogan scelto per la sua campagna elettorale. Nel prossimo weekend si terrà il ballottaggio tra il sindaco uscente Antonio Poziello e lo sfidante Nicola Pirozzi. Qualora Poziello venisse confermato primo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –incomunale ildel, Francesco Fusco detto ‘O spiritillo’ ed arrestato proprio ieri nel corso dell’operazione dei carabinieri, ritenuto dalla Dda il reggente del clan De Rosa. Salvatore Fusco, che è incensurato si è candidato infatti nella lista “Libera”, ed ha ottenuto 264 preferenze. “Uno di voi alcomunale di” lo slogan scelto per la sua campagna elettorale. Nel prossimo weekend si terrà il ballottaggio tra iluscente Antonioe lo sfidante Nicola Pirozzi. Qualoravenisse confermato primo ...

