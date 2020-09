‘Gf Vip 5’, Elisabetta Gregoraci si lascia andare e fa una confessione hot a Pierpaolo Pretelli! (Video) (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nella Casa del Grande Fratello Vip 5 il feeling tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli cresce ogni giorno di più. I due concorrenti chiusi tra le mura di Cinecittà passano ormai tantissimo tempo insieme tra le prove di ballo, i tuffi in piscina e il momento della buonanotte che si riservano ogni sera prima di dormire. Ed è proprio in uno di questi momenti che la showgirl calabrese avrebbe sussurrato una frase decisamente importante all’ex velino di Striscia la Notizia. Pierpaolo poco prima di cena ha, infatti, preso da parte Matilde Brandi e a bassa voce le ha raccontato: “Prima in piscina mi ha detto ‘Ho voglia di fare l’amore con te’!”. Dopo una fragorosa e compiaciuta risata, la coreografa ha cercato di riportare con i piedi per terra il gieffino ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nella Casa del Grande Fratello Vip 5 il feeling traPretelli cresce ogni giorno di più. I due concorrenti chiusi tra le mura di Cinecittà passano ormai tantissimo tempo insieme tra le prove di ballo, i tuffi in piscina e il momento della buonanotte che si riservano ogni sera prima di dormire. Ed è proprio in uno di questi momenti che la showgirl calabrese avrebbe sussurrato una frase decisamente importante all’ex velino di Striscia la Notizia.poco prima di cena ha, infatti, preso da parte Matilde Brandi e a bassa voce le ha raccontato: “Prima in piscina mi ha detto ‘Ho voglia di fare l’amore con te’!”. Dopo una fragorosa e compiaciuta risata, la coreografa ha cercato di riportare con i piedi per terra il gieffino ...

