Genoa-Torino, domani la decisione sul possibile rinvio (Di mercoledì 30 settembre 2020) Decidere di non decidere. O perlomeno non oggi. Il Consiglio di Lega straordinario, dopo una riunione di quattro ore, ha deciso di rimandare a domani la decisione definitiva sul possibile rinvio di Genoa-Torino, match in programma sabato alle 18:00. Dopo l’esito dei tamponi di Napoli e Genoa, sono risultati negativi i test a cui si sono sottoposti arbitri e Var del match del San Paolo. domani è la giornata decisiva in un senso o nell’altro. Leggi su sportface (Di mercoledì 30 settembre 2020) Decidere di non decidere. O perlomeno non oggi. Il Consiglio di Lega straordinario, dopo una riunione di quattro ore, ha deciso di rimandare aladefinitiva suldi, match in programma sabato alle 18:00. Dopo l’esito dei tamponi di Napoli e, sono risultati negativi i test a cui si sono sottoposti arbitri e Var del match del San Paolo.è la giornata decisiva in un senso o nell’altro.

ZZiliani : È pazzesco. Di Genoa-Torino non si dovrebbe nemmeno parlare (c'è qualcuno sano di mente che pensa si debba giocare?… - Sport_Mediaset : #GenoaTorino, Preziosi chiede il rinvio: “Chi mando in campo, la Primavera?”. Il presidente dei rossoblù sui casi d… - TuttoMercatoWeb : Genoa-Torino a rischio, cosa dice la UEFA: bastano 13 giocatori. PSG in campo senza 7 positivi - MomentiCalcio : #Genoa-#Torino, per il rinvio si decide domani: per i liguri rischio 0-3 a tavolino - Michy_92 : RT @SkySport: ULTIM’ORA COVID-19 ? Consiglio di Lega, rinviata a domani la decisione sulla partita Genoa-Torino ?? -