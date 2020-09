Gennaro e Anna, epilogo a sorpresa a Temptation Island: web furioso (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il falò di confronto finale tra Anna e Gennaro a Temptation Island 2020 sorprende tutti e regala clamorosi colpi di scena. Tragico epilogo per la storia tra Anna e Gennaro a Temptation Island 2020? Di fronte ad un filmato della fidanzata, Gennaro chiede il falò immediato alla fidanzata, deciso a lasciare immediatiamente il villaggio per … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il falò di confronto finale tra2020 sorprende tutti e regala clamorosi colpi di scena. Tragicoper la storia tra2020? Di fronte ad un filmato della fidanzata,chiede il falò immediato alla fidanzata, deciso a lasciare immediatiamente il villaggio per … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

CITYFANGELS : RT @Thaaaanks_: La cattiveria di Anna di far vedere quel video mentre sorride dopo che Gennaro cercava di mettersi a nudo leggendo una lett… - nancysperandeo : A mio avviso Gennaro deve necessariamente sposarla, ma per forma mentis familiare in quanto avrà qualche concession… - chicapjm : #chilhavisto Ciontoli Marina #LazioAtalanta #Atalanta #Gosens #Ulisse Alberto Angela Elisabetta II #BeneventoInter… - dolce_menta : @Fabio_A88 Mi dispiace che la pensi così. Gennaro e' il classico narcisista manipolatore che la umiliava, zittiva,… - m4damee : RT @grondoamore: Plot twist Anna molla Gennaro per il tentatore? #TemptationIsland -