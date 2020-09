Coronavirus, la Spagna mette in lockdown parziale tutta Madrid (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il governo spagnolo ha detto di aver raggiunto un accordo con le autorita’ regionali per l’estensione di un lockdown parziale a tutta la citta’ di Madrid, dove i casi di positivita’ al Coronavirus sono in forte aumento.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il governo spagnolo ha detto di aver raggiunto un accordo con le autorita’ regionali per l’estensione di unla citta’ di, dove i casi di positivita’ alsono in forte aumento.L'articolo Meteo Web.

eziomauro : Coronavirus nel mondo, New York ha più vittime di Spagna e Perù. Massima allerta a Parigi e Lione - repubblica : Coronavirus nel mondo, La sola New York ha più vittime di Spagna e Francia. Massima allerta a Parigi e Lione [aggio… - repubblica : Coronavirus, la sola New York ha più vittime di Spagna e Francia. Allarme per l'Argentina [aggiornamento delle 06:3… - elitagnol : COVID-19 in #Spagna, settembre si conclude con una situazione molto grave: ecco i dati - vatenacttencass : Coronavirus nel mondo, New York ha più vittime di Spagna e Perù. Massima allerta a Parigi e Lione -