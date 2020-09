Cisl: grande passo in avanti con accordo su Rsa (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma – “Mille nuovi posti letto. Mille nuovi infermieri di famiglia. E stop, almeno fino al 31 dicembre, a nuove autorizzazioni ai privati. Dopo la recente apertura delle tre Rsa a Genzano, Albano e Zagarolo, la Regione Lazio imbocca decisamente la strada dell’assistenza pubblica agli anziani.” “Venti nuove Rsa totalmente pubbliche, da realizzare entro questa legislatura e un piano straordinario di investimenti e nuova partecipazione di utenti e familiari.”E’ questo in sintesi l’accordo firmato oggi tra gli assessori alla Sanita’ e alle Politiche sociali e al Welfare della Regione Lazio e CGIL di Roma e del Lazio, Cisl Lazio, UIL Lazio e le rispettive categorie della Funzione Pubblica, dei Medici e dei Pensionati rappresentati dai segretari generali Roberto Chierchia, Luciano Cifaldi e Paolo ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma – “Mille nuovi posti letto. Mille nuovi infermieri di famiglia. E stop, almeno fino al 31 dicembre, a nuove autorizzazioni ai privati. Dopo la recente apertura delle tre Rsa a Genzano, Albano e Zagarolo, la Regione Lazio imbocca decisamente la strada dell’assistenza pubblica agli anziani.” “Venti nuove Rsa totalmente pubbliche, da realizzare entro questa legislatura e un piano straordinario di investimenti e nuova partecipazione di utenti e familiari.”E’ questo in sintesi l’firmato oggi tra gli assessori alla Sanita’ e alle Politiche sociali e al Welfare della Regione Lazio e CGIL di Roma e del Lazio,Lazio, UIL Lazio e le rispettive categorie della Funzione Pubblica, dei Medici e dei Pensionati rappresentati dai segretari generali Roberto Chierchia, Luciano Cifaldi e Paolo ...

lucadisarra : RT @Cisl_Lazio: Per @enricocoppotell, S.G. @Cisl_Lazio, L'Accordo x 20 nuove #RSA, 1000 nuovi posti letto, 1000 infermieri, firmato tra si… - MaruanOussaifi : RT @Cisl_Lazio: Per @enricocoppotell, S.G. @Cisl_Lazio, L'Accordo x 20 nuove #RSA, 1000 nuovi posti letto, 1000 infermieri, firmato tra si… - gatti_giustino : RT @Cisl_Lazio: Per @enricocoppotell, S.G. @Cisl_Lazio, L'Accordo x 20 nuove #RSA, 1000 nuovi posti letto, 1000 infermieri, firmato tra si… - StefanoTesi64 : RT @Cisl_Lazio: Per @enricocoppotell, S.G. @Cisl_Lazio, L'Accordo x 20 nuove #RSA, 1000 nuovi posti letto, 1000 infermieri, firmato tra si… - maxmarzoli : RT @Cisl_Lazio: Per @enricocoppotell, S.G. @Cisl_Lazio, L'Accordo x 20 nuove #RSA, 1000 nuovi posti letto, 1000 infermieri, firmato tra si… -

Ultime Notizie dalla rete : Cisl grande Cisl: grande passo in avanti con accordo su Rsa RomaDailyNews Cisl: grande passo in avanti con accordo su Rsa

Roma – “Mille nuovi posti letto. Mille nuovi infermieri di famiglia. E stop, almeno fino al 31 dicembre, a nuove autorizzazioni ai privati. Dopo la recente apertura delle tre Rsa a Genzano, Albano e ...

Lombardia, Coronavirus a Milano, ultime news: i dati di Covid 19 di oggi 30 settembre

Leggi su Sky TG24 l'articolo Coronavirus Lombardia, Ats Milano: nelle scuole 43 positivi e 771 in isolamento. Diretta ...

Roma – “Mille nuovi posti letto. Mille nuovi infermieri di famiglia. E stop, almeno fino al 31 dicembre, a nuove autorizzazioni ai privati. Dopo la recente apertura delle tre Rsa a Genzano, Albano e ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Coronavirus Lombardia, Ats Milano: nelle scuole 43 positivi e 771 in isolamento. Diretta ...