Bollettino virus: nuovo picco di contagi al Sud, due regioni ora temono il peggio (Di mercoledì 30 settembre 2020) Si conferma stabile la curva di contagi da coronavirus in Italia. Rispetto a paesi europei come Francia e Spagna in cui la situazione è totalmente fuori controllo, da noi i casi giornalieri continuano a non superare quota duemila, mentre i decessi rimangono stabilmente bassi: il Bollettino di mercoledì 30 settembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 1.851 nuovi contagi su 105.564 tamponi a fronte di 19 morti e 1.198 guariti. Continua a salire il dato degli attualmente positivi: sono 51.263, dei quali però 47.936 sono asintomatici ed in isolamento domiciliare. I numeri ospedalieri continuano ad essere monitorati con grande attenzione: i ricoverati con sintomi sono 3.047 (-1), mentre quelli in terapia intensiva sono 280 (+9). Per quanto riguarda le regioni, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Si conferma stabile la curva dida coronain Italia. Rispetto a paesi europei come Francia e Spagna in cui la situazione è totalmente fuori controllo, da noi i casi giornalieri continuano a non superare quota duemila, mentre i decessi rimangono stabilmente bassi: ildi mercoledì 30 settembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 1.851 nuovisu 105.564 tamponi a fronte di 19 morti e 1.198 guariti. Continua a salire il dato degli attualmente positivi: sono 51.263, dei quali però 47.936 sono asintomatici ed in isolamento domiciliare. I numeri ospedalieri continuano ad essere monitorati con grande attenzione: i ricoverati con sintomi sono 3.047 (-1), mentre quelli in terapia intensiva sono 280 (+9). Per quanto riguarda le, ...

