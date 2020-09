Autostrade, il governo concede altri 10 giorni: «se Atlantia non fa progressi la revoca della concessione resta sul tavolo» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il tempo stringe, la resa dei conti per Autostrade per l’Italia potrebbe essere vicina. Nel giro di dieci giorni verrà convocato un nuovo Consiglio dei ministri e il governo nel vertice di questa sera ha deciso per un ultimo aut aut: se Atlantia non cambierà la sua posizione l’opzione della revoca della concessione resta sul tavolo, nel caso in cui invece arrivasse una proposta, quest sarà valutata. Questo, stando a quanto si apprende da fonti di governo, è quanto emerso nel corso della riunione convocata dal premier Giuseppe Conte alla quale hanno partecipato la ministra dei Trasporti e le infrastrutture Paola De Micheli e il ministro ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il tempo stringe, la resa dei conti perper l’Italia potrebbe essere vicina. Nel giro di dieciverrà convocato un nuovo Consiglio dei ministri e ilnel vertice di questa sera ha deciso per un ultimo aut aut: senon cambierà la sua posizione l’opzionesul, nel caso in cui invece arrivasse una proposta, quest sarà valutata. Questo, stando a quanto si apprende da fonti di, è quanto emerso nel corsoriunione convocata dal premier Giuseppe Conte alla quale hanno partecipato la ministra dei Trasporti e le infrastrutture Paola De Micheli e il ministro ...

petergomezblog : #Autostrade, lettera del governo: “Risposta entro il 30 settembre o procediamo con la revoca” - matteosalvinimi : #Salvini: Gli Italiani hanno bisogno di un governo che si prenda la responsabilità di fare delle scelte. Pd-5S-Renz… - Azione_it : Su #Autostrade va in scena il solito balletto del Governo: su giornali e social proclami durissimi, nei fatti compr… - MarceVann : La riunione decisiva per Autostrade, non ha deciso. Il governo si riunirà entro 10 giorni sul dossier Aspi per deci… - summo_t : RT @lauracesaretti1: Sul caso Autostrade il governo sta raggiungendo vette impensabili di ridicolo. Ma si può essere più cialtroni e irresp… -