Assemblea di Confindustria, Scudieri: Recovery Fund, grande opportunità. Ripartire da distretti e filiere industriali (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Ci sono settori dell’economia in cui l’Italia eccelle e compete nel mondo, che possono essere motore di sviluppo per tutto il Paese, a partire dai distretti e dalle filiere industriali. L’automotive è uno di questi ma penso a tutto il comparto del tessile, del design, delle macchine utensili, dell’aviazione, del pharma e tanti altri. Il Recovery Fund è una grande opportunità, il Governo può e deve organizzare rapidamente un confronto per individuare priorità e modalità”. È quanto dichiara Paolo Scudieri, presidente di Adler-Pelzer Group e di Anfia (l’associazione Confindustriale della filiera automotive), a valle dell’Assemblea 2020 di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Ci sono settori dell’economia in cui l’Italia eccelle e compete nel mondo, che possono essere motore di sviluppo per tutto il Paese, a partire daie dalle. L’automotive è uno di questi ma penso a tutto il comparto del tessile, del design, delle macchine utensili, dell’aviazione, del pharma e tanti altri. Ilè unaopportunità, il Governo può e deve organizzare rapidamente un confronto per individuare priorità e modalità”. È quanto dichiara Paolo, presidente di Adler-Pelzer Group e di Anfia (l’associazionele della filiera automotive), a valle dell’2020 di ...

Confindustria : Nel nostro volume “Italia 2030-2050” che consegneremo a fine Assemblea #Confindustria2020 è indicata la nostra visi… - Confindustria : #IlCoraggiodelFuturo 'Non si viaggia insieme per cambiare luogo. Si viaggia insieme per cambiare idea” È online la… - Confindustria : Inizia #IlCoraggiodelFuturo l'Assemblea #Confindustria2020 Puoi seguire l'evento in LIVE streaming ?? su: Confindu… - paspaniccia : RT @CislNazionale: ?? Sì ad un patto per far ripartire il Paese: @FurlanAnnamaria al termine dell’ Assemblea di #Confindustria - fattoquotidiano : La volontà di fare la “pace” la si capisce subito dall’intervento con cui Carlo Bonomi inaugura l’Assemblea general… -