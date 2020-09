Antonella Ponziani a ruota libera | l’AresGate e la lite con Tarallo

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Molti personaggi del mondo dello spettacolo italiano si sono espressi in merito all’AresGate. Adesso è il turno di. Come effetto domino, dopo il la dato da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, i personaggi del mondo dello spettacolo italiano hanno iniziato uno dopo l’altro a dare la propria opinione in merito all’AresGate. Persino … L'articolo: l’AresGate e laconè apparso prima sul sito ViaggiNews.com