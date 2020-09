Xbox Series X a tutta retrocompatibilità! Digital Foundry: 'prestazioni estreme!' (Di martedì 29 settembre 2020) Dalla giornata di ieri la rete ha iniziato a regalarci le prime impressioni su Xbox Series X grazie ad alcuni volti noti della critica internazionale che hanno la console tra le proprie mani e la stanno testando con molta attenzione. Ovviamente non poteva mancare anche l'analisi dei colleghi di Digital Foundry.Non avendo a disposizione giochi pensati per la next-gen, le prime analisi del buon Richard Leadbetter, technology editor di DF, si sono concentrate soprattutto sulla retrocompatibilità, un elemento su cui Microsoft spinge da anni e che è fondamentale anche per le console in uscita il 10 novembre. I primi test parlerebbero davvero chiaro: le performance arrivano addirittura a essere raddoppiate anche nei giochi più esosi.Ovviamente l'analisi completa verrà tradotta a breve ma vale la ... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 settembre 2020) Dalla giornata di ieri la rete ha iniziato a regalarci le prime impressioni suX grazie ad alcuni volti noti della critica internazionale che hanno la console tra le proprie mani e la stanno testando con molta attenzione. Ovviamente non poteva mancare anche l'analisi dei colleghi di.Non avendo a disposizione giochi pensati per la next-gen, le prime analisi del buon Richard Leadbetter, technology editor di DF, si sono concentrate soprattutto sulla retrocompatibilità, un elemento su cui Microsoft spinge da anni e che è fondamentale anche per le console in uscita il 10 novembre. I primi test parlerebbero davvero chiaro: le performance arrivano addirittura a essere raddoppiate anche nei giochi più esosi.Ovviamente l'analisi completa verrà tradotta a breve ma vale la ...

