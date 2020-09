Steven Soderbergh raduna una parata di attori per il prossimo film No Sudden Move (Di martedì 29 settembre 2020) Steven Soderbergh (foto: Getty Images)È da poco iniziata a Detroit la produzione di No Sudden Move, il nuovo film che il regista Steven Soderbergh (Erin Brockovich, Ocean’s Eleven, Panama Papers) realizzerà per Hbo Max, il servizio di streaming americano con il quale ha raggiunto negli scorsi mesi un accordo globale. Il thriller vanterà un cast di tutto rispetto, avendo radunato una parata di stelle: si fa da Don Cheadle a Benicio Del Toro, da David Harbour di Stranger Things a John Hamm di Mad Men. Ancora: Ray Liotta, Brendan Fraser, Kieran Culkin (noto negli ultimi tempi per la sua partecipazione all’acclamata serie Hbo Succession), Amy Seimetz, Noah Jupe e Julia Fox. Scritto da Ed Solomon ... Leggi su wired (Di martedì 29 settembre 2020)(foto: Getty Images)È da poco iniziata a Detroit la produzione di No, il nuovoche il regista(Erin Brockovich, Ocean’s Eleven, Panama Papers) realizzerà per Hbo Max, il servizio di streaming americano con il quale ha raggiunto negli scorsi mesi un accordo globale. Il thriller vanterà un cast di tutto rispetto, avendoto unadi stelle: si fa da Don Cheadle a Benicio Del Toro, da David Harbour di Stranger Things a John Hamm di Mad Men. Ancora: Ray Liotta, Brendan Fraser, Kieran Culkin (noto negli ultimi tempi per la sua partecipazione all’acclamata serie Hbo Succession), Amy Seimetz, Noah Jupe e Julia Fox. Scritto da Ed Solomon ...

