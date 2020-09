Serie C: 0-3 a tavolino Trapani-Casertana e Ravenna-Sudtirol. Ai granata un punto di penalizzazione (Di martedì 29 settembre 2020) Il Giudice sportivo di Lega Pro ha assegnato due sconfitte a tavolino per il Ravenna e il Trapani. Ai granata anche un punto di penalizzazione perchè, come si legge dal comunicato della Lega Pro, non si è potuta disputare per il mancato tesseramento del medico sociale e dell’allenatore. Il Sudtirol invece era comunque passato sul terreno del Ravenna con il risultato di 2-1. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 29 settembre 2020) Il Giudice sportivo di Lega Pro ha assegnato due sconfitte aper ile il. Aianche undiperchè, come si legge dal comunicato della Lega Pro, non si è potuta disputare per il mancato tesseramento del medico sociale e dell’allenatore. Ilinvece era comunque passato sul terreno delcon il risultato di 2-1. ITA Sport Press.

"Non possiamo andare oltre le azioni politico-istituzionali, e non a caso abbiamo chiesto e REITERIAMO l’urgenza dell’intervento della FIGC oltre che l’interessamento della Lega Pro". Giacomo Tranchid ...

