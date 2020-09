Scuola: professori, concorso il 22 ottobre ma tra Pd e 5MS è scontro (Di martedì 29 settembre 2020) Senza pace il concorso straordinario per la Scuola, riservato ai docenti di Scuola media e delle superiori con almeno 36 mesi di supplenza alle spalle: le prove inizieranno il 22 ottobre ma ora il Pd ... Leggi su leggo (Di martedì 29 settembre 2020) Senza pace ilstraordinario per la, riservato ai docenti dimedia e delle superiori con almeno 36 mesi di supplenza alle spalle: le prove inizieranno il 22ma ora il Pd ...

Bimba positiva in una scuola elementare di Bracciano. Sono risultati positivi anche uno studente e due docenti al liceo Enrico Mattei di Cerveteri.

Icardi: "Occorre stroncare i contagi chiudendo aule, scuole e quartieri"

Il direttore del Dipartimento di Igiene del San Martino: "Ci aspettavamo un aumento di casi, ma non ci sono condizioni per chiudere tutto" ...

