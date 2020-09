Renato Zero: età, altezza, peso, nome vero, ex fidanzate vip, figlio adottivo, nipoti (Di martedì 29 settembre 2020) I cosiddetti sorcini saranno più aggiornati, ma davvero chiunque in Italia non può non conoscerlo. Renato Zero è una delle voci più importanti della storia della musica italiana. Si può dire che abbia attuato un’importante rivoluzione con il suo ingresso nel panorama musicale, risalente a decenni e decenni orsono. Inoltre, la sua fantastica carriera ha vissuto un’evoluzione ben evidente, lasciando trasparire anche quella personale dell’artista. Non per nulla i suoi fan sono stati battezzati con un nome specifico. Il re dei sorcini vanta un pubblico così affezionato grazie alla sua ecletticità fuori dal comune e alla passione che mette, da sempre, nei suoi mitici brani. Se sul lato professionale Renato Zero è un ... Leggi su tuttivip (Di martedì 29 settembre 2020) I cosiddetti sorcini saranno più aggiornati, ma davchiunque in Italia non può non conoscerlo.è una delle voci più importanti della storia della musica italiana. Si può dire che abbia attuato un’importante rivoluzione con il suo ingresso nel panorama musicale, risalente a decenni e decenni orsono. Inoltre, la sua fantastica carriera ha vissuto un’evoluzione ben evidente, lasciando trasparire anche quella personale dell’artista. Non per nulla i suoi fan sono stati battezzati con unspecifico. Il re dei sorcini vanta un pubblico così affezionato grazie alla sua ecletticità fuori dal comune e alla passione che mette, da sempre, nei suoi mitici brani. Se sul lato professionaleè un ...

repubblica : I 70 anni di Renato Zero, il rivoluzionario che non ha mai tradito se stesso e il pubblico - SkyTG24 : Renato Zero compie 70 anni: le foto di tutte le sue trasformazioni - SirDistruggere : Renato Zero: “Achille Lauro? Io cantavo la periferia, non ero un clown”. La periferia negli anni ‘80: - Bruna71034516 : @GiusCandela Va meglio per Brignano e Renato Zero ?? - Mario02598975 : Scusate, stasera sarò più assente del solito ma su canale 5 c'è RENATO... -