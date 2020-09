“Ratched”, su Netflix il prequel in salsa Lgbt di “Qualcuno volò sul nido del cuculo” (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set – Il film di Milos Forman del 1975 Qualcuno volò sul nido del cuculo era uno splendido esempio di come una comunità di uomini, per quanto malandata, disturbata e imprigionata in gabbie fisiche e mentali riuscisse a fare fronte davanti alle angherie del sistema sanitario americano. Il protagonista McMurphy era un simbolo di libertà mentre l’infermiera Mildred Ratched era l’immagine della prigionia. Ryan Murphy, già creatore delle fortunate serie American horror story e American crime story ha deciso di riprendere il personaggio dell’infermiera in un prequel per farne un’antieroina, ovviamente lesbica e pregna di valori femministi. Il risultato però è confusionario e deludente. L’infermiera Ratched, da torturatrice a eroina lesbica Interprete della serie ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set – Il film di Milos Forman del 1975 Qualcuno volò suldel cuculo era uno splendido esempio di come una comunità di uomini, per quanto malandata, disturbata e imprigionata in gabbie fisiche e mentali riuscisse a fare fronte davanti alle angherie del sistema sanitario americano. Il protagonista McMurphy era un simbolo di libertà mentre l’infermiera Mildred Ratched era l’immagine della prigionia. Ryan Murphy, già creatore delle fortunate serie American horror story e American crime story ha deciso di riprendere il personaggio dell’infermiera in unper farne un’antieroina, ovviamente lesbica e pregna di valori femministi. Il risultato però è confusionario e deludente. L’infermiera Ratched, da torturatrice a eroina lesbica Interprete della serie ...

