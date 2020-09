Pregliasco sui positivi nel Genoa: “Virus potrebbe non essere rilevato fino a 72 ore dopo” (Di martedì 29 settembre 2020) “Com’e’ possibile che diversi giocatori del Genoa, che si sono sottoposti sabato sera a un doppio tampone negativo, oggi risultino positivi? Purtroppo e’ possibile. Perche’ dal momento in cui la malattia viene contratta, questa potrebbe anche non essere rilevata da tamponi effettuati fino a 72 ore dopo che il virus comincia a manifestarsi nella persona”. Questo il pensiero del professor Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, sui 14 casi Covid-19 nel Genoa, rilevati dopo la sfida col Napoli “Dunque – spiega Pregliasco – sara’ successo magari nell’allenamento di giovedì, quando il portiere Perin era già ... Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020) “Com’e’ possibile che diversi giocatori del, che si sono sottoposti sabato sera a un doppio tampone negativo, oggi risultino? Purtroppo e’ possibile. Perche’ dal momento in cui la malattia viene contratta, questaanche nonrilevata da tamponi effettuatia 72 ore dopo che il virus comincia a manifestarsi nella persona”. Questo il pensiero del professor Fabrizio, virologo e direttore sanitario dell’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, sui 14 casi Covid-19 nel, rilevati dopo la sfida col Napoli “Dunque – spiega– sara’ successo magari nell’allenamento di giovedì, quando il portiere Perin era già ...

