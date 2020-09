Pomeriggio 5, la frase dell’ospite spiazza tutti. Barbara D’Urso è costretta a intervenire (Di martedì 29 settembre 2020) Nuovo appuntamento di ‘Pomeriggio Cinque’ nella giornata di oggi, martedì 29 settembre. Si è parlato molto, come sta succedendo spesso in questo periodo, del ‘Grande Fratello Vip’ e non sono mancati momenti di tensione in studio. Ci si è soffermati sull’incontro di ieri sera avvenuto tra il concorrente del reality show Massimiliano Morra e la sua fidanzata Dalila. Barbara D’Urso ha fatto trasmettere il filmato preso dalla puntata del programma e sono arrivati dei commenti. Da parte dei suoi ospiti ci sono stati dei pareri che sono probabilmente andati un po’ oltre e la stessa Carmelita è stata costretta ad intervenire. Più nello specifico ha voluto esporre il suo pensiero in merito a questo incontro nella Casa più spiata d’Italia ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 settembre 2020) Nuovo appuntamento di ‘Cinque’ nella giornata di oggi, martedì 29 settembre. Si è parlato molto, come sta succedendo spesso in questo periodo, del ‘Grande Fratello Vip’ e non sono mancati momenti di tensione in studio. Ci si è soffermati sull’incontro di ieri sera avvenuto tra il concorrente del reality show Massimiliano Morra e la sua fidanzata Dalila.D’Urso ha fatto trasmettere il filmato preso dalla puntata del programma e sono arrivati dei commenti. Da parte dei suoi ospiti ci sono stati dei pareri che sono probabilmente andati un po’ oltre e la stessa Carmelita è stataad. Più nello specifico ha voluto esporre il suo pensiero in merito a questo incontro nella Casa più spiata d’Italia ...

treewitht : @_yelle_ Ma il tizio che ha detto: 'Il new femminismo non è femminismo', mi può spiegare cosa significa questa fras… - 8cMLeti : La frase di Tommaso sarebbe stata tranquillamente il titolo di un servizio di Live non è la D’Urso o Pomeriggio Cin… - bimbadiziamara : @georg00114 Senta signorina io già sto in lacrime da oggi pomeriggio, questa frase ha dato il colpo di grazia...lei vuole continuare??? - Sensibilia8 : RT @MakingMusic_HQ: @Sensibilia8 L'ho letta si si è una frase molto attuale sopratutto oggi per tutte noi Donne ?? Contraccambio il buon po… - MakingMusic_HQ : @Sensibilia8 L'ho letta si si è una frase molto attuale sopratutto oggi per tutte noi Donne ?? Contraccambio il buon pomeriggio ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio frase Pomeriggio 5, la frase dell'ospite spiazza tutti. Barbara D'Urso è costretta a intervenire Caffeina Magazine Ragazzina molestata verbalmente da un ultranovantenne nel bolognese

“Vuoi fare l’amore con me?” è la frase che un 91enne ha rivolto a una 13enne che stava passeggiando. E’ successo domenica pomeriggio in provincia di Bologna, quando la ragazzina è stata molestata verb ...

Tommaso Zorzi imita Barbara D’Urso/ Video, lei replica in diretta: “Non ti querelo”

Tommaso Zorzi imita Barbara D'Urso al Grande Fratello Vip, lei risponde a Pomeriggio 5: "Non ti querelo, è stata simpatica" ...

“Vuoi fare l’amore con me?” è la frase che un 91enne ha rivolto a una 13enne che stava passeggiando. E’ successo domenica pomeriggio in provincia di Bologna, quando la ragazzina è stata molestata verb ...Tommaso Zorzi imita Barbara D'Urso al Grande Fratello Vip, lei risponde a Pomeriggio 5: "Non ti querelo, è stata simpatica" ...