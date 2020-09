Perché nessuno parla dei pescatori italiani sequestrati in Libia? (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set – La notizia è grave quanto poco nitida. Diciotto pescatori siciliani, originari di Mazara del Vallo, sono stati sequestrati da dei predoni libici mentre pescavano in acque internazionali. Dal 1 settembre scorso, sono tenuti prigionieri non si sa dove e con l’accusa di esser stati trovati in possesso di droga. La fazione libica interessata sembra essere quella del generale Haftar, l’uomo forte della Cirenaica, dunque il pretendente governatore non riconosciuto dalla comunità internazionale ma sostenuto, ad esempio, dalla Russia di Putin. Egli ha fatto sapere all’Italia che i diciotto pescatori verranno rilasciati solo se l’Italia, a sua volta, scarcererà quattro scafisti libici accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di omicidio doloro plurimo per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set – La notizia è grave quanto poco nitida. Diciottosiciliani, originari di Mazara del Vallo, sono statida dei predoni libici mentre pescavano in acque internazionali. Dal 1 settembre scorso, sono tenuti prigionieri non si sa dove e con l’accusa di esser stati trovati in possesso di droga. La fazione libica interessata sembra essere quella del generale Haftar, l’uomo forte della Cirenaica, dunque il pretendente governatore non riconosciuto dalla comunità internazionale ma sostenuto, ad esempio, dalla Russia di Putin. Egli ha fatto sapere all’Italia che i diciottoverranno rilasciati solo se l’Italia, a sua volta, scarcererà quattro scafisti libici accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di omicidio doloro plurimo per ...

