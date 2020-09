Ora è anche ufficiale: Pescara, dal Verona arriva Bocchetti (Di martedì 29 settembre 2020) Vi abbiamo anticipato l’operazione Bocchetti al Pescara, adesso l’Hellas Verona con una nota ufficiale ha ufficializzato il passaggio: “Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2021, il diritto alle prestazioni sportive di Salvatore Bocchetti, 33enne difensore napoletano che nella scorsa stagione, 2019/20, ha totalizzato 5 presenze in maglia gialloblu nel campionato di Serie A, non venendo invece impiegato in gare ufficiali nella corrente stagione.” ufficiale: Salvatore #Bocchetti al @PescaraCalciohttps://t.co/YsO96o2zk7 #HVFC — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) September 29, 2020 Foto: sito ufficiale ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 settembre 2020) Vi abbiamo anticipato l’operazioneal, adesso l’Hellascon una notaha ufficializzato il passaggio: “HellasFC comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2021, il diritto alle prestazioni sportive di Salvatore, 33enne difensore napoletano che nella scorsa stagione, 2019/20, ha totalizzato 5 presenze in maglia gialloblu nel campionato di Serie A, non venendo invece impiegato in gare ufficiali nella corrente stagione.”: Salvatore #al @Calciohttps://t.co/YsO96o2zk7 #HVFC — HellasFC (@HellasFC) September 29, 2020 Foto: sito...

marcoconterio : ?????? Il #ValenciaCF ha fatto un'offerta alla #Juventus per Daniele #Rugani. Proposto il prestito: la Juve vorrebbe… - RaiUno : ???? 'Bella atmosfera la domenica con #ZiaMara' ma anche con @LinoGuanciale e #AlessandraMastronardi! #DomenicaIn è… - TizianaFerrario : La Svizzera boccia la proposta anti-immigrazione dell'ultra destra.I migranti economici, anche i nostri frontalieri… - dylanstether : @kristedly Ngl l'ho pensato anche io il secondo che ho finito lo show. Sono tutti super talentuosi e non vedo l'ora… - iinwonderlando : @gayyvodka_ Pero se ho un ora in cui si che la prof anche se spiega posso usare il telefono proverò a vederle -

Ultime Notizie dalla rete : Ora anche Tiffany-Lvmh, ora anche i francesi fanno causa FIRSTonline Marzabotto, il Poggiolo rinasce con i ragazzi e la musica del Binario 69

I gestori del famoso locale di Bologna hanno rilevato il rifugio sul Monte Sole. Il rilancio con una proposta culturale alternativa. Senza dimenticare la strage di 76 anni fa ...

Coronavirus: Guterres, se non agiamo ora recessione globale

(ANSA) - NEW YORK, 29 SET - "Se non agiamo ora, abbiamo davanti una recessione globale che potrebbe spazzare via decenni di sviluppo e rendere completamente fuori portata l'Agenda 2030". Lo ha detto i ...

I gestori del famoso locale di Bologna hanno rilevato il rifugio sul Monte Sole. Il rilancio con una proposta culturale alternativa. Senza dimenticare la strage di 76 anni fa ...(ANSA) - NEW YORK, 29 SET - "Se non agiamo ora, abbiamo davanti una recessione globale che potrebbe spazzare via decenni di sviluppo e rendere completamente fuori portata l'Agenda 2030". Lo ha detto i ...