Omicidio Lecce | De Marco | «Li ho ammazzati perché erano troppo felici»

A poche ore dall'arresto di Antonio De Marco, emergono nuovi dettagli della follia omicida del ragazzo, il 21enne che ha massacrato Daniele e Eleonora, i due fidanzati di Lecce "erano troppo felici, mi è montata la rabbia" In queste ultime ore sono diversi i dettagli emersi riguardo l'Omicidio di Daniele De Santis e Eleonora Manca.

