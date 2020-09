Omicidio a Lecce, l’arbitro Daniele De Santis e la compagna uccisi in casa. Arrestato ex coinquilino: voleva seviziarli (Di martedì 29 settembre 2020) Omicidio a Lecce. Un uomo e una donna sono stati trovati morti in un condominio. Si tratta dell’arbitro Daniele De Santis e la compagna. Arrestato l’ex coinquilino. Lecce – Svolta nelle indagini sul duplice Omicidio avvenuto a Lecce nella serata di lunedì 21 settembre 2020. Un uomo e una donna sono stati trovati senza vita in un condominio. Le vittime dell’Omicidio sono l’arbitro Daniele De Santis e la compagna. Secondo quanto riferito da Lecceprima.it, i carabinieri sono sulle tracce di un uomo che è stato visto allontanarsi a piedi subito dopo il fatto.Potrebbe essere stato lui ... Leggi su newsmondo (Di martedì 29 settembre 2020). Un uomo e una donna sono stati trovati morti in un condominio. Si tratta dell’arbitroDee lal’ex– Svolta nelle indagini sul dupliceavvenuto anella serata di lunedì 21 settembre 2020. Un uomo e una donna sono stati trovati senza vita in un condominio. Le vittime dell’sono l’arbitroDee la. Secondo quanto riferito daprima.it, i carabinieri sono sulle tracce di un uomo che è stato visto allontanarsi a piedi subito dopo il fatto.Potrebbe essere stato lui ...

